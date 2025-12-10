Print-Ausgabe

Den aktuellen Band können Sie im Buchhandel oder direkt beim Verlag erwerben. Die Druckausgabe des JCSW erscheint im Aschendorff Verlag, Münster.

Ältere Bände können Sie auch über das Institut für Christliche Sozialwissenschaften beziehen. Diese werden, soweit noch vorhanden, zu einem reduzierten Preis angeboten. Beachten Sie dazu bitte unser Bestellformular.

Online-Ausgabe

Die Online-Ausgabe des JCSW ist auf unserer Website vollständig und ohne zeitliche Verzögerung im Open Access verfügbar.