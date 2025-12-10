Laudato si´ und kirchliche Praxis
DOI:https://doi.org/10.17879/jcsw-2025-8911
Abstract
Der Beitrag zeichnet anhand von ausgewählten Beispielen in diachroner und akteurszentrierter Perspektive nach, wie verfasste Kirche, Orden und Verbände als exemplarische Akteursgruppen in den Zeitabschnitten 2015 – 2018, 2018 – 2022, und 2022 bis heute auf Laudato si’ reagiert bzw. mit Bezug zu LS was getan und nicht getan haben. Die Leitfragen sind dabei: Was hat die Enzyklika für die Praxis bewirkt? Was hat sich durch sie verändert? Wie und wo werden ihre inhaltlichen Impulse umgesetzt?