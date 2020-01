Christian Social Ethics in Sweden

Abstract

Die Christliche Sozialethik in Schweden ist wie die Kirche im Allgemeinen durch die starke Säkularisierung der Gesellschaft geprägt. Sie steht zunächst historisch gewachsen in der Tradition Luthers, darüber hinaus ist der christliche Realismus prägend für das Fach. Daraus resultierend versteht sich die Disziplin als methodisch kritisch arbeitend und im Kontakt zu anderen Disziplinen an den Universitäten. Der Text stellt verschiedene Themenbereiche und Fragenkontexte mit ihrer jeweiligen Verortung an den Instituten dar und skizziert die großen Themenbereiche, die für die Zukunft entscheidend sein können. Dazu zählen u. a. Umweltethik, Menschenrechte, der Dialog zwischen den Religionen, speziell auch in Fragen der Ethik, und die Rolle der Religion im post-säkularen Zeitalter.