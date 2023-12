Abstract

Die Christliche Sozialethik (CSE) in der Schweiz ist wesentlich von der konfessionellen Konfliktgeschichte im 19. Jahrhundert, der Gesellschaft mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen sowie neueren gesellschaftlichen Entwicklungen wie der Migration und Säkularisierung geprägt. In einem ersten Teil werden einige Schlaglichter auf soziohistorische Entwicklungen geworfen, im zweiten Teil ein Überblick über die Landschaft von Institutionen und Organisationen gegeben, welche gegenwärtig für Aktivitäten im Bereich der CSE stehen. Im dritten Teil geht es um Projekte, Personen und Publikationen der CSE in der Schweiz. Als Fazit ergibt sich, dass die CSE in der Schweiz heute von einer Vielfalt philosophischer, politik- und sozialwissenschaftlicher Theorien geprägt ist, die klare Abgrenzungen schwierig macht. Themen sind u. a. die Digitalisierung, der interreligiöse Diskurs, Bezüge zwischen Religion, Ökonomie und Politik, die Menschenrechte, das ethische Investment, der Klimawandel sowie die Migration.