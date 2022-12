Christian social ethics in Poland: Current status and its socio-historical determinants

Abstract

Der gegenwärtige Status und die gesellschaftlichen Auswirkungen der Christlichen Sozialethik (CSE) in Polen sind durch den historisch-sozialen Kontext sowie die gegenwärtigen Prozesse der Säkularisierung bedingt. CSE ist Bestand der akademischen Landschaft an staatlichen und kirchlichen Hochschulen. Es gibt zwei Wege, sie zu betreiben und zu verbreiten: einen theologischen und einen interdisziplinären. Der erste ist darauf ausgerichtet, die Soziallehre der hierarchischen Kirche zu erklären und zu fördern sowie die Gläubigen in diesem Geiste zu bilden; der andere zielt in Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen auf eine empirische Exploration und ethische Bewertung aktueller gesellschaftlicher Phänomene ab. Derzeit handelt es sich dabei um die Energiewende, den sozialen Dialog und die nachhaltige Entwicklung. Die Forschungsergebnisse werden in einer beträchtlichen Anzahl von in Polen erscheinenden Fach- und Theologiezeitschriften veröffentlicht. Die CSE beeinflusst die polnische Gesellschaft eher indirekt, indem sie deren axiologisches und kulturelles System mitgestaltet. Gesetzliche Regelungen und systemische Lösungen, die von der CSE inspiriert sind, werden von sozial und politisch engagierten Bürgern initiiert.