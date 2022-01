Christian Social Ethics in Romania: Assessing the Status Quaestionis

Abstract

Der Länderbericht untersucht die Christliche Sozialethik (CSE) und das sozialethische Denken in Rumänien. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der gegenwärtigen Situation der Christlichen Sozialethik in akademischen und kirchlichen Kontexten sowie auf ihrem traditionellen Verständnis in der orthodoxen Welt. Darüber hinaus werden Herausforderungen hinsichtlich zentraler Fragen und Themen für die CSE in Rumänien sowie Potenziale und Desiderate für die weitere Vernetzung der CSE in (Ost-)Europa und darüber hinaus behandelt. Schließlich wird die Bedeutung und Notwendigkeit der Etablierung eines sozialethischen Diskurses in Rumänien betont, insbesondere von Seiten der rumänisch-orthodoxen Kirche als der dominierenden Konfession.