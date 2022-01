Christian Social Ethics in the Benelux Countries

Abstract

Die Benelux-Länder werden eher in Reisebüchern als in der Wissenschaft als eine Einheit wahrgenommen. Dennoch verbindet Belgien, die Niederlande und Luxemburg eine spezielle historisch gewachsene Position innerhalb der EU mit Auswirkungen auf die Bedingungen und Themen Christlicher Sozialethik. Obwohl das Fach als eigenständige Disziplin nur an wenigen Orten existiert, bietet die gesellschaftliche Spannung z wischenUniversitäten mit großer auch religiös geprägter Tradition und sehr weit fortgeschrittener Säkularisierung einen idealen Ausgangspunkt für innovative Forschung und Lehre mitten in Europa: mit Öffnungen zur anglophonen Welt und einer Brückenfunktion zwischen deutschen und französischen Einflüssen. Sozialethik ist überall in den Benelux-Ländern mit internationalem Profil und zugleich regionaler Verwurzelung verbunden.