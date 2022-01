Die arrangierte Stadt: neue Segregationen als Ersatz planerischen Handelns in der kosmopolitischen Stadt

Abstract

Der Beitrag beschäftigt sich mit den veränderten Segregationen in der kosmopolitischen Stadt. In der aktuellen Stadtforschungsliteratur werden die sich verstärkenden Dynamiken einer Selbst-Segregation der Stadtbewohner*innen fast immer als Ergebnis übergeordneter Marktmechanismen interpretiert. Diese übergeordnete Dynamik stellt eine wichtige Erklärungsvariante der beobachtbaren Re Arrangements der Städte dar. Jedoch wird hier argumentiert, dass die neuen Segregationen auch als individuelle Anpassungsstrategien in Folge veränderter Arbeitswelten und Mobilitätsanforderungen interpretiert werden sollten. Drei aktuelle Beispiele mit einem unterschiedlichen Grad an Privilegierung und Freiwilligkeit werden betrachtet: Binnenzuzügler in Baugruppen und Baugemeinschaften, neue Selbstständigkeit und transnationale Lebensentwürfe, Fach- und Wanderarbeiter in Unterkünften. Der Beitrag arbeitet heraus, dass diese Arrangements auf eine sozial-ethische Dimension verweisen: die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen arrangieren sich in der Stadt so gut sie können und ohne planerische Eingriffe arrangiert sich das Stadtgefüge neu, sortiert sich die Stadt um. Durch diese Selbst-Segregation erweist sich das lange gehegte Leitbild der gemischten Stadt zunehmend als Schimäre. Der Beitrag skizziert die Entwicklung ebenjenes Leitbildes der gemischten Stadt, widmet sich dann den Befunden der Segregationsforschung und umreißt die Tendenzen der sozialräumlichen Polarisierung der Städte hinsichtlich der Wohnraumentwicklung. Es folgt eine Befassung mit der arrangierten, kosmopolitischen Stadt, die unter anderem durch das Mehr und Anders von Mobilität und den Anforderungen eines flexibilisierten Arbeitsmarktes entsteht und die Segregationen vorantreibt.