Wohnen in Wien

Abstract

Was vor rund 100 Jahren seinen Anfang nahm, gilt heute als weltweites Vorzeigeprojekt. In den Jahren des sogenannten „Roten Wien“ nach dem Ersten Weltkrieg war der Gemeindebau die mutige politische Antwort auf die gewaltige Wohnungsnot und auf die katastrophalen Wohnverhältnisse. Während andere Städte und Ballungsräume neoliberalen Privatisierungstrends nachgaben, hielt die Stadt Wien am bewährten Modell des Gemeindebaus fest und kann so der Bevölkerung bis heute in großem Umfang leistbaren Wohnraum zur Verfügung stellen. Der Beitrag zeichnet diese erfolgreiche Wohnungspolitik nach und wirft am Beispiel Wien(er Wohnen), aber auch darüber hinausweisend, Schlaglichter auf die gegenwärtigen gesellschaftlichen Herausforderungen und politischen Lösungsstrategien der Wohnungsfrage.