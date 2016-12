Rechtliche Rahmenbedingungen für die Langzeitpflege in Deutschland. Geschichte, Konzeption, Desiderate

Zusammenfassung

Auch nach gut 20 Jahren ist die deutsche Pflegeversicherung eine Dauerbaustelle, die nach immer weiteren Reformschritten verlangt. Das hängt zum einen mit der wachsenden Zahl von auf Pflege angewiesenen Menschen zusammen, zum anderen mit Konstruktionsfehlern der Pflegeversicherung und ihrer Verortung zwischen Sozial- und Gesundheitswesen. Auch veränderte Vorstellungen von guter Pflege in fachlicher Hinsicht, aber auch in familiären Kontexten verlangen nach Weiterentwicklung in der sozialen Pflegesicherung sowohl in finanzieller als auch in konzeptioneller Hinsicht. Vor diesem Hintergrund werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Langzeitpflege in ihrer Geschichte, in der aktuellen Situation und für die Zukunft beleuchtet.



Abstract

Despite the almost 20 years the German long-term care insurance has been in existence, it is still in need of improvement, a fact, which constantly calls for further steps to reform the care insurance system. This, on the one hand, is due to the increasing number of people in need of care, and on the other, to a number of defects in the design of the care insurance and its ill-defined place between social and health services. In addition, changing concepts of good care not only in professional contexts, but also within families demand a further development of the care insurance both with regard to financial and conceptual aspects. Against this backdrop, this paper will examine the legal framework of long-term care in its historical, present and future development.